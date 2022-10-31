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"Решила не совершать военное преступление": Ким сообщил, что одна из ракет РФ после пуска вернулась в "родную гавань" (видео)

Дата публикации
Просмотры
1884
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"Решила не совершать военное преступление": Ким сообщил, что одна из ракет РФ после пуска вернулась в "родную гавань" (видео)

Фото: Associated Press

Одна из выпущенных россиянами по Украине ракет совершила демарш и вернулась "домой".

Одна из российских ракет, которыми РФ сегодня атаковала Украину, передумала лететь в место назначения и вернулась "восвояси".

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Одна из ракет России имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военного преступления, ракета приняла решение вернуться в "родную гавань", — написал Ким.

Напомним, что сегодня утром, 31 октября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Павлограде, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Зафиксированы "прилеты" в объекты критической инфраструктуры. В некоторых населенных пунктах исчезло электроснабжение.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1884
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