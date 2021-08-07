Решила попрощаться с жизнью: под Черниговом 16-летняя девушка прыгнула с моста

Решила попрощаться с жизнью: под Черниговом 16-летняя девушка прыгнула с моста

Девушку из воды вовремя успели спасти.

В Чернинивський области вблизи села Шестовица девушка решила укоротить себе жизнь. Она прыгнула с моста в реку Десна.

Об этом сообщает ГСЧС в Черниговской области.

Происшествие произошло сегодня, 7 августа, около 6:00 утра. С моста в Десну прыгнула 16-летняя девушка. Ее удалось спасти.

По словам спасателей, девушку, которая прыгнула с моста, увидел рыбак, и вызвал спасателей. Они прибыли на место вызова и достали из воды "самоубийцу" и резиновой лодкой доставили к берегу.

Пострадавшую передали медикам. Причины такого поступка устанавливаются.

Напомним, что в Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна а. Патрульные поймали ее за ногу в последний момент.

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