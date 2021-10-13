Решила уйти из жизни наверняка: в Одессе девушка открыла газ, перерезала себе горло и вены и прыгнула из окна

Медики пытались спасти самоубийцу, но она умерла в карете скорой помощи.
В Одессе девушка совершила самоубийство, прыгнув из окна на 3 этаже. Перед этим она пыталась отравиться газом и перерезала себе горло и вены на руках.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Одесса INFO.
Происшествие произошло сегодня ночью. Жительница многоэтажки на улице Проездной, 12 решила уже наверняка из жизни, поэтому пыталась покончить с собой несколькими способами. Она открыла газ в квартире, перерезала себе горло и вены, а затем выпрыгнула с 3 этажа.
Одесситку на земле обнаружили очевидцы и вызвали скорую. Медики пытались спасти самоубийцу, но она умерла в карете скорой помощи.
По словам соседей, погибшая раньше лечилась в психоневрологическом учреждении и уже неоднократно заявляла, что хочет уйти из жизни.
Напомним, что в Славянске Донецкой области мужчина совершил грабеж и покончил с собой.