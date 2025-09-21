"Решила уйти от греха подальше": украинская порноактриса уехала из Украины - какая причина

Джозефина Джексон уехала из Украины

Реклама

Украинская порноактриса Джозефина Джексон (Юлия Сенюк), которая собирала средства на реабилитацию военных с ампутациями, заявила, что уехала из Украины.

Об этом она заявила в соцсети X.

Порноактриса намекнула, что на ее решение повлияли последние скандалы вокруг моделей и блоггеров с платформы OnlyFans, которые за деньги показывают подписчикам «клубничку».

Реклама

«Я когда увидела какой трешек начал делаться с теми обысками девушек, решила уйти от греха подальше. Не вижу смысла сидеть в стране, где закон сажает за голое фото в телефоне», — написала Джозефина Джексон.

Также Юлия пожаловалась нападкам некоторых украинцев в Сети, которые заявляют в интернете о якобы связях модели с СБУ. Она опубликовала скриншот одного из комментариев, где писали, что порноактерка якобы платит деньги СБУ, поэтому к ней не приходят с обысками.

«Факт: люди долб*бы», — лаконично прокомментировала Джексон эти обвинения.

Кроме того, Джозефина Джексон пожаловалась, что переезд повлиял на ее благотворительную деятельность: «Я поэтому теперь не могу стабильно поддерживать ребят из „Титановых“ на их мероприятиях и инициативах из-за того, что не в Украине, а я амбасадор и чувствую определенную ответственность в этом плане, что мое присутствие важно там».

Реклама

Ранее звезда фильмов для взрослых назвала самые плохие ошибки «всех мужчин» в постели.