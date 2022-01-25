"Решили через поле поехать": на трассе Одесса-Рени грузовик с военными слетел с трассы

"Решили через поле поехать": на трассе Одесса-Рени грузовик с военными слетел с трассы

Из-за непогоды занесло грузовик.

На трассе Одесса-Рени, в поселке Хлебодарском, армейский грузовик с военными попал в снежный занос и застрял.

Об этом сообщили в Телеграмме-канале.

"И снова авария с военными... решили через поле поехать, но...", — говорится в публикации.

В ГСЧС сообщили, что из-за погодных условий и состояния дорожного покрытия на автодорогах Одессы и области работает спецтехника и коммунальщики.

Из-за гололедицы на дорогах области за сутки произошло семь ДТП. Пять человек спасли, одна пассажирка погибла.

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