"Решили через поле поехать": на трассе Одесса-Рени грузовик с военными слетел с трассы

Из-за непогоды занесло грузовик.
На трассе Одесса-Рени, в поселке Хлебодарском, армейский грузовик с военными попал в снежный занос и застрял.
Об этом сообщили в Телеграмме-канале.
"И снова авария с военными... решили через поле поехать, но...", — говорится в публикации.
В ГСЧС сообщили, что из-за погодных условий и состояния дорожного покрытия на автодорогах Одессы и области работает спецтехника и коммунальщики.
Из-за гололедицы на дорогах области за сутки произошло семь ДТП. Пять человек спасли, одна пассажирка погибла.
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