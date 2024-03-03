Решили "хайпануть": задержанный за нападения на пожилых людей в Ивано-Франковске дал объяснение (видео)

В полиции сообщили подробности о хулиганах, один из которых уже признал свою вину.

В воскресенье, 3 марта, полицейские установили личности двух юношей, причастных к совершению нападений на пожилых людей в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Ивано-Франковской области, опубликовав видеопризнание одного из задержанных.

"Один из участников хулиганства, 16-летний парень, вместе со своими законными представителями уже доставлен в местное управление полиции, где дает признательные объяснения. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и решается вопрос об избрании меры пресечения”, — говорится в сообщении.

В опубликованном видео юноша заявил, что ни он, ни его знакомые, которые вместе с ним нападали на прохожих, не принадлежат ни к каким молодежным движениям или организациям.

“Никакого отношения к политическим партиям, религиозным или общественным движениям, я и мои знакомые, которые изображены на видео, не имеем. Мы со знакомыми решили просто, так сказать, "хайпануть" в Сети. Мы не хотели нанести никакого вреда людям и все наши удары были в большинстве имитированы”, — сказал задержанный.

В полиции добавили, что отец подозреваемого в хулиганстве – действующий военный ВСУ, доброволец.

Также полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта и личность третьего.

Одна из потерпевших уже подтвердила в полиции факты, изложенные на видео. Личности других потерпевших устанавливаются.

Процессуальное руководство по уголовным производствам осуществляет окружная прокуратура города Ивано-Франковска.

Напомним, ранее полиция начала уголовное производство через видео в Сети, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе пожилых людей.

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