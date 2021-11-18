Решили принести себя в жертву: в Тернополе с голоду умерла вся семья

Решили принести себя в жертву: в Тернополе с голоду умерла вся семья

В квартире усопших нашли 13 тыс. грн.

В Тернополе в квартире нашли мертвыми 78-летнюю мать и ее 50-летнюю дочь. Вместе с усопшими несколько недель жила и их 55-летняя родственница, женщину нашли еще живой, однако из-за истощения она скончалась в больнице. Знакомые усопших говорят, что женщины морили себя голодом из-за секты.

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Об этом сообщают "Чрезвычайные новости".

Мать и две ее дочери ни с кем не общались. 55-летняя женщина работала санитаркой в больнице, но за несколько месяцев до трагедии уволилась с работы. Соседи поначалу не обращали внимания на то, что из квартиры никто не выходит, однако их насторожило то, что женщины даже писем не забирали. Но они вызвали полицию и спасателей только тогда, когда услышали вонь. Там они увидели два тела и еще живую 55-летнюю женщину. Экспертиза установила, что женщины скончались от голода.

Анестезиолог Тернопольской больницы скорой помощи Роман Наконечный рассказывает, что 55-летняя женщина попала к ним в тяжелом состоянии. Женщина весила всего 30 килограммов. Врачи 5 дней боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Предварительная причина смерти – истощение.

Соседи семьи рассказывают, что женщины умерли от голода не из-за бедности, а из-за секты, членами которой они были.

"Из еды там не было ничего, только бутылка масла стояла. Но в квартире было 13 тыс. грн на столе", – говорит соседка Мария Ивановна.

Женщина загадывает, что в квартиру усопших часто приходили женщины в длинных юбках и белых платках. Также оттуда слышали пение.

Мария Яриняк, которая хорошо знала семью усопших, рассказала, что женщины вступили в секту Мунтяна. Поэтому они перестали общаться с родственниками и друзьями, поскольку те не разделяли их увлечения. Родные усопших это не отрицают, однако не комментируют.

Соседи уверены, что женщины принесли себя в жертву. И к этому тщательно готовились. 55-летняя женщина уволилась с работы, затем они вынесли из квартиры всю еду, закрылись и ждали смерти.

"Там нашли 13 тысяч грн. Очевидно, они думали умирать, но оставили те деньги, чтобы их похоронили. Это было конкретно спланировано, что они должны отдать себя Богу. Никто их не задевал, не бил, ничего. Это в их сознании заложилось, что им нужно умереть для Бога", – говорит Мария Яриняк.

В полиции открыли производство по этому факту. Знакомые семьи надеются, что полиция накажет причастных к смерти людей.

Напомним, в Тернополе правоохранители обнаружили в квартире на улице Братьев Бойчуков женщину, проживавшую с мертвыми матерью и сестрой примерно 2-3 недели.

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