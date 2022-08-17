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Решили сходить в наступление, а затем накивали пятками: ВСУ "насыпали" оккупантам возле Спорного

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Решили сходить в наступление, а затем накивали пятками: ВСУ "насыпали" оккупантам возле Спорного

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области оккупанты проводят наступательные действия.

За прошедшие сутки они попытались продвинуться возле Спорного.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Краматорском направлении минувшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григоровки и Звановки.

"Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили ", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что оккупанты получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Беларуси.

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