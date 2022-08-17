Решили сходить в наступление, а затем накивали пятками: ВСУ "насыпали" оккупантам возле Спорного

В Донецкой области оккупанты проводят наступательные действия.
За прошедшие сутки они попытались продвинуться возле Спорного.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Краматорском направлении минувшие сутки российские оккупанты обстреляли из артиллерии возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григоровки и Звановки.
"Враг вел воздушную разведку в Краматорском районе. Возле Спорного оккупанты решили сходить в наступление, понесли потери и отступили ", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что оккупанты получили доступ к арсеналу 1868 года артиллерийской базы вооружения в Беларуси.
Читайте также:
- ВСУ изрядно "проредили" оккупантов на Херсонщине и отразили несколько наступлений в Донецкой области: главное за сутки от Генштаба
- Авиация врага 9 раз ударила по украинским позициям на юге: детали
- Украина контролирует 45% территории Донбасса — ОВА