Решило уволиться более половины личного состава: военные РФ после пребывания в Украине массово пишут рапорты

Российские оккупанты не хотят умирать в Украине, поэтому те, кому повезло отсюда вернуться в РФ, пишут рапорты на увольнение.
Их пытается убедить остаться руководство, в том числе беседы проводит начальник штаба бригады.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
По его информации, после многочисленных потерь среди личного состава на территории Украины военнослужащие 24-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 55433, Шилово, Новосибирская область) массово отказываются от участия в специальной военной операции и пишут рапорты на увольнение.
"Известно, что в 641-м отдельном отряде специального назначения 24-й ОБР приняли решение уволиться более половины личного состава. В настоящее время в полевом лагере с ними проводит беседы начальник штаба бригады с целью убедить", — рассказал журналист.
Напомним, что в РФ оккупанты и их семьи массово обращаются к юристам. Военнослужащие РФ не хотят участвовать в "спецоперации" в Украине и не хотят быть за это наказаны в России.
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