Респираторные болезни в условиях войны: что следует знать

Респираторные болезни в условиях войны: что следует знать

Люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.

В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Поэтому необходимо помнить об основных рекомендациях по профилактике респираторных инфекций:

люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами;

по возможности в помещениях нужно проводить проветривание хотя бы три раза в день и ежедневную влажную уборку;

по возможности следует проводить скрининг (тестирование, осмотр медицинским работником) людей на наличие признаков инфекционного заболевания;

люди с признаками острого респираторного заболевания должны быть отделены от других и обязательно носить средства индивидуальной защиты, в частности, маски, прикрывающие нос и рот;

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соблюдать правила личной гигиены: пользоваться салфетками, мыть руки, обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или протирать влажными салфетками;

стараться не прикасаться руками к лицу;

соблюдать правила респираторной гигиены: при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывать салфетку в мусорный контейнер и обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом;

пользоваться масками, желательно одноразовыми, изменять их, как только они станут влажными или грязными.

Также в местах временного пребывания возрастает риск распространения вакциноуправляемых инфекций, особенно среди детей, не получивших курс профилактических прививок согласно Календарю. Поэтому по возможности проверьте статус вакцинации вашего ребенка и проверьте возможность получения пропущенных прививок на территории, где вы сейчас находитесь.

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