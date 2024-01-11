Республиканский план помощи в победе Украины и последствия обстрела Харькова: главные новости ночи 11 января 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В результате вражеского обстрела центра Харькова пострадали 11 человек Читать далее –>

В Харькове враг ударил по гостинице, в которой находились более 30 человек — Синегубов Читать далее –>

Безуглая написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа" Читать далее –>

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В Харькове вблизи обстрелянного отеля образовалась воронка глубиной не менее трех метров Читать далее –>

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