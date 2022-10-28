RESTART фасада: как восстановить и подготовить к холодам поврежденное войной жилье

В Украине из-за войны повреждено более 120 тысяч частных домов и около 20 тысяч многоэтажек.

Восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий, чрезвычайно актуально перед началом холодов. Начинать ремонт эксперты советуют именно с фасада, поскольку даже незначительное его повреждение может повлечь за собой нарушение целостной системы теплоизоляции дома. Зимой это приведет к значительным затратам на отопление жилья, а сама система будет продолжать разрушаться под влиянием атмосферных явлений.

Такие повреждения лучше не игнорировать и не искать простых решений, например монтажная пена, пенопласт или стекловата. Всего этого хватит на короткий период, ведь ни один из перечисленных материалов не обеспечит герметичность и целостность системы теплоизоляции, вода все равно может попадать в мелкие невидимые щели.

Так, как легко, быстро и экономно отремонтировать повреждения фасада своими руками и предотвратить серьезные разрушения в будущем, расскажет ТСН.ua в спецпроекте RESTART, который создавался совместно с брендом Alpina – производителем лакокрасочных материалов.

Как уже упоминалось в предыдущей статье, самыми частыми повреждениями фасада в результате войны являются:

мелкие и значительные осколочные повреждения;

повреждение системы утепления (частичный или полный отрыв утеплителя от стены);

повреждение наружных откосов вокруг окон и дверей;

мелкие и глубокие трещины на фасаде.

Самыми распространенными после военных действий могут быть повреждения фасада после обломков и осколков, когда поврежден полностью верхний штукатурный и частично армирующий слой. Если дом утеплен, перед началом ремонта таких дефектов важно проверить, насколько прочно и надежно утепление держится на поверхности стены. В первую очередь, от воздействия взрыва страдает штукатурный и армирующий слои – они отстают от поверхности. В таком случае нужно полностью их демонтировать, чтобы под систему не попадала вода и влага.

Возможны случаи, когда поврежден частично утеплитель (минеральная вата, пенополистирол) — тогда лучше всего демонтировать такие участки полностью и заменить новую систему: утеплитель, армирующий слой и армирующая сетка, шпаклевочный защитный слой и финишная покраска.

Работа по ремонту наружных оконных и дверных откосов — это один из важных этапов, требующий особого внимания, поскольку даже мелкие повреждения, углубления, трещины и т. д. могут со временем под действием осадков и перепадов температур привести к серьезным проблемам и даже разрушению стены. В таких случаях важно помнить об установке уголков и армирующей сетки вокруг окон, ведь это места, где чаще всего возникают трещины, сколы и затекания.

Трещины – одна из тех проблем фасада, которую часто игнорируют. Независимо от того, в мирное время или после воздействия взрывной волны чаще всего появляются диагональные трещины в углах оконных и дверных конструкций и в откосах. Такие повреждения, если их не устранить, приведут к тому, что в результате конструкция стен окончательно испортится, и это касается не только финишного покрытия – влага и конденсат могут со временем добраться до основания стены и начать ее разрушать изнутри.

Подготовка. Перед тем, как начать ремонт, нужно тщательно изучить серьезность повреждения — трещины на фасаде до 5х5 мм можно быстро и легко отремонтировать локально и самостоятельно. Шпаклевка. Трещины необходимо сначала очистить и заполнить ремонтной шпатлевкой Alpina EXPERT Шпаклевка ремонтная универсальная. Покраска. Затем фасад можно выкрасить в несколько слоев фасадной краской.

Если же трещина слишком глубокая и повредила основание стены, то локального ремонта будет мало и нужно рассматривать более серьезные решения для ремонта или даже обращаться к специалистам.

Конечно, серьезный ремонт фасада требует определенных профессиональных навыков. Но отремонтировать мелкие повреждения или покрасить фасад вы можете и самостоятельно. Для этого специалисты бренда Alpina создали специальную линейку материалов для быстрого возобновления Alpina EXPERT RESTART.

Она включает в себя строительные материалы, которые станут легким, временным и экономным решением для ремонта фасада. Среди них незаменимая ремонтная шпатлевка, грунт универсальный и краска фасадная. С помощью только этих продуктов Alpina из линейки RESTART можно избавиться от целого ряда последствий военных действий: устранить трещины на фасаде, восстановить фасад после повреждения осколками, или даже частично восстановить системы утепления.

Для того чтобы не возникало трудностей в процессе ремонта, вы можете пользоваться подробными инструкциями или обучающими видео с полезными советами и четкими этапами восстановления.

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