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"Реставрация СССР": Подоляк назвал истинные намерения российской пропаганды

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"Реставрация СССР": Подоляк назвал истинные намерения российской пропаганды

Фото: Associated Press

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что разговоры о расширении НАТО или заявления о фейковых "биолабораториях" являются лишь кремлевской пропагандой.

На самом деле агрессия России состоит в ее желании уничтожить соседей и восстановить Советский Союз.

Об этом Подоляк написал в своем Твиттере.

"Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании России на войну — это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые "биолаборатории" — элементы пропаганды. Все, что интересует Россию — уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", – отметил Подоляк.

Напомним, в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может отойти от дел. Аналитик Алексей Ежак, руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований считает, произойти это может как по собственному Путину, так и под давлением российских элит.

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