Реставратор храма получил повестку и отказался от мобилизации: чем это закончилось

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Гусятинского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина в июне 2023 года прошел ВВК и был признан годным к мобилизации. Ему дали повестку, однако в ТЦК житель Тернопольщины не пришел.

На суде он вину возразил и заявил, что болеет, а потому не может служить в армии.

У мужчины ВВК обнаружила такие болезни, как: остеоартроз левого коленного сустава I степени, деформация грудной клетки I степени, однако он пригоден к мобилизации.

На суде викарий Церкви св. Антония (РКЦ) отметил, что мужчина реставрирует костёл и в тот день он был на работе. Он утверждал, что подсудимый "поможет своей болеющей матери. У него тоже есть проблемы со здоровьем".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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