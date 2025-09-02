"Ресурсная база РФ – не безгранична": Палиса о военном потенциале врага

Павел Палиса / © ТСН.ua

Несмотря на обширную ресурсную базу Российской Федерации, она не безгранична. По мнению замруководителя Офиса президента Украины Павла Палисы, уже есть определенные признаки того, что Россия «не взимает».

Об этом он заявил в интервью для «Общественного».

«Какая бы мощная ресурсная база ни была в Российской Федерации, она не безгранична. Уже есть признаки того, что в определенные моменты по своим ресурсам они не взимают», — отметил Палиса.

По его словам, это мнение основывается на информации, которую он лично мониторил с начала года и до поездки в Вашингтон. Речь идет не только о военной технике или боеприпасах, но и о человеческом потенциале.

Напомним, экономика России едва дотягивается даже до самых осторожных прогнозов Центрального банка по росту этого года. Эта ситуация подвергает сомнению постоянные заверения главы регулятора Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика не переживает чрезмерного охлаждения на фоне высоких процентных ставок.

Также в августе российская армия оккупировала 464 км² украинской территории, что на 18% меньше, чем в предыдущие месяцы. Этот показатель оккупации почти такой же, как был в октябре 2022 года, непосредственно перед увольнением Дудчан.