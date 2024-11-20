Ретроградный Меркурий в Стрельце с 24 ноября по 15 декабря 2024 года: что стоит сделать

Во время ретроградного Меркурия в Стрельце важно переосмысливать жизненные ценности, проверять планы поездок и завершать старые дела.

Ретроградный Меркурий в Стрельце (24 ноября – 15 декабря 2024 года) принесет специфическое влияние, ведь этот период сочетает энергию ретроградного движения Меркурия и знака Стрельца, ассоциирующегося с путешествиями, образованием, великими идеями и стремлением к истине. движется назад", что влияет на сферы, которые он символизирует: коммуникацию, логику, путешествия и технологии.

Вот, что следует учитывать:

Что делать во время ретроградного Меркурия в Стрельце:

Переосмысливать свои убеждения и жизненные принципы.

Используйте это время для внутреннего диалога, анализа собственных идеалов и духовных ценностей. Проверять планы путешествий.

Стрелец управляет путешествиями, поэтому тщательно планируйте поездки, проверяйте билеты, бронирование, паспорта и другие документы. Перечитывать договоры.

Если необходимо подписать соглашение, внимательно анализируйте все условия. Период подходит для исправления старых ошибок в документах. Вернуться к обучению или старым проектам.

Хорошо работать над отложенными идеями или освежить знания по курсам, которые вы когда-то начали. Восстанавливать связи.

Меркурий может вернуть в вашу жизнь людей из прошлого. Будьте открыты для общения, но с осторожностью. Заниматься самоанализом.

Медитация, работа с внутренними блоками и просмотр целей помогут избежать лишнего хаоса.

Чего избегать:

Не принимайте импульсивных решений.

Энергия Стрельца может провоцировать спонтанность, но ретроградный Меркурий способствует ошибкам. Избегайте новых начинаний.

Период подходит для завершения старика, но новые проекты лучше отложить до середины декабря. Будьте осторожны с обещаниями.

Стрелец любит преувеличение, а ретроградный Меркурий может запутать. Ограничьте серьезные покупки.

Особенно это касается гаджетов, транспортных средств и путешествий.

Психологические советы:

Внимательно следите за своими эмоциями. Ретроградный Меркурий в огненном Стрельце может провоцировать раздражение, нетерпение и желание "поставить точку".

Поддерживайте баланс между стремлением к свободе и необходимостью завершения нерешенных вопросов.

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