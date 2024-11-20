Ретроградный Меркурий в Стрельце с 24 ноября по 15 декабря 2024 года: что стоит сделать

Во время ретроградного Меркурия в Стрельце важно переосмысливать жизненные ценности, проверять планы поездок и завершать старые дела.
Ретроградный Меркурий в Стрельце (24 ноября – 15 декабря 2024 года) принесет специфическое влияние, ведь этот период сочетает энергию ретроградного движения Меркурия и знака Стрельца, ассоциирующегося с путешествиями, образованием, великими идеями и стремлением к истине. движется назад", что влияет на сферы, которые он символизирует: коммуникацию, логику, путешествия и технологии.
Вот, что следует учитывать:
Что делать во время ретроградного Меркурия в Стрельце:
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Переосмысливать свои убеждения и жизненные принципы.
Используйте это время для внутреннего диалога, анализа собственных идеалов и духовных ценностей.
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Проверять планы путешествий.
Стрелец управляет путешествиями, поэтому тщательно планируйте поездки, проверяйте билеты, бронирование, паспорта и другие документы.
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Перечитывать договоры.
Если необходимо подписать соглашение, внимательно анализируйте все условия. Период подходит для исправления старых ошибок в документах.
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Вернуться к обучению или старым проектам.
Хорошо работать над отложенными идеями или освежить знания по курсам, которые вы когда-то начали.
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Восстанавливать связи.
Меркурий может вернуть в вашу жизнь людей из прошлого. Будьте открыты для общения, но с осторожностью.
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Заниматься самоанализом.
Медитация, работа с внутренними блоками и просмотр целей помогут избежать лишнего хаоса.
Чего избегать:
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Не принимайте импульсивных решений.
Энергия Стрельца может провоцировать спонтанность, но ретроградный Меркурий способствует ошибкам.
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Избегайте новых начинаний.
Период подходит для завершения старика, но новые проекты лучше отложить до середины декабря.
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Будьте осторожны с обещаниями.
Стрелец любит преувеличение, а ретроградный Меркурий может запутать.
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Ограничьте серьезные покупки.
Особенно это касается гаджетов, транспортных средств и путешествий.
Психологические советы:
- Внимательно следите за своими эмоциями. Ретроградный Меркурий в огненном Стрельце может провоцировать раздражение, нетерпение и желание "поставить точку".
- Поддерживайте баланс между стремлением к свободе и необходимостью завершения нерешенных вопросов.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.
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