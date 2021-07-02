Ретрокары испытали прочность Дороги единства от Зеленского

На Днепропетровщине состоялся пробег ретрокаров на отремонтированном участке Дороги Единства - трассы европейского класса М-30 Стрый - Изварино.

45-километровый участок бывшей М-04 отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году.

Ою этом сообщает пресс-служба Укравтодора.



Все участники пробега были выпущены украинским автопромом в прошлом веке. Самая старая машина сошла с конвейера в 1961 году, а новая - в 1989 году. Большинство ретрокаров - с Запорожского автомобильного завода.

Выезжать на таких автомобилях водители могут только на дороги с качественным покрытием. Об участке трассы, на которой состоялся пробег, известно, что до недавнего времени он был настоящим кошмаром для водителей.



По словам директора Департамента развития дорог Андрея Ивко, отремонтированный участок дороги и часть автомобилей - ровесники: трасса была построена в течение 1950-1966 годов и имела республиканское значение.

Как известно, за годы существования дорога несколько раз меняла название. В 1988 году она имела индекс М-21 Волгоград - Кишинев. Сегодня Стрый-Изварино – это самый длинный маршрут страны, пролегающий между западными и восточными областями Украины. Его длина вместе с участками на временно оккупированных территориях составляет почти 1400 км.



"Индекс этой дороги символический: создание новой автодороги посвящено 30-ой годовщине независимости страны", - отметил Андрей Ивко.

В Укравтодоре ожидают, что транспортный поток на участке после ремонта возрастет вдвое: с 20 000 до 40 000 транспортных средств в сутки.

"Через Днепропетровскую область проходит 299,9 км Дороги Единства М-30 (с учетом транспортных развязок). Работы ведутся по всей протяженности, кроме покрытия ремонтируют искусственные сооружения в составе дороги. К примеру, Богуславский путепровод в Павлоградском районе", - говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что маршрут М-30 объединит две дороги международного значения М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка и М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Значительная часть трассы будет проходить именно через Днепропетровскую область.

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