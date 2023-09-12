Реверсное движение и перекрытие: в ВСУ рассказали о ситуации на Крымском мосту

На Крымском мосту происходит реверсное движение, а также постоянные перекрытия из-за атак на переправу.

Рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, Крымский мост работает время от времени в железнодорожном сообщении. Впрочем, автомобильное – нормально не функционирует.

"Там (на переправе — Ред.) происходит реверсное движение и постоянные перекрытия. Поэтому подтягивание ресурса враг еще может себе позволить, но оно замедлено и не отвечает требованиям развития боевых событий. Именно поэтому они вынуждены маневрировать между теми силами и средствами, которые уже в их находятся на материковой части", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, на днях в Вооруженных Силах заинтриговали заявлением о Крымском городе. В частности, в ОК "Юг" переправу называют "лишней конструкцией", которой "осталось очень мало времени".

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