Ревнивый муж расстрелял жену и ее любовника: появились подробности двойного убийства в Одессе

Муж якобы ревновал свою жену, из-за чего произошла трагедия.
В Одессе в четверг, 1 июня, произошла стрельба, из-за которой погибла женщина и 30-летний мужчина. Одесский активист Демьян Ганул рассказал, что якобы стычка произошла из-за того, что муж "застукал" свою жену в одном автомобиле с любовником.
Об этом Ганул сообщил на своем телеграмм-канале. Также эту версию публикуют одесские паблики.
Одесский активист Демьян Ганул сообщил, что причиной стрельбы стали "семейные разборки".
"Жена была с любовником, приехал муж. Началась перепалка, которая переросла в стрельбу. Погибли жена и любовник. Муж получил серьезные огнестрельные ранения. Он в больнице в критическом состоянии", — сообщил одесский активист.
Ганул также добавил, что стрельбу начал якобы президент областной федерации пляжной борьбы Одесской области Руслан У., который и "застукал" свою жену с любовником Анатолием А.
Издание "Думская" пишет, что стрельбу начал водитель автомобиля Range Rover. Он смертельно ранил двух человек в BMW, которые были на переднем сиденье. Тогда пассажир этого авто открыл ответный огонь.
В полиции подтвердили, что в обоих автомобилях ехали родственники, между которыми произошел конфликт.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Напомним, 1 июня стало известно о смертельной стрельбе в Одессе. Полиция тогда сообщила об одном погибшем и двух раненых. Впоследствии в полиции уточнили, что по дороге в больницу погиб 30-летний мужчина.
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