Ревнивый мужчина угрожал сжечь себя и ребенка: чем все закончилось (видео)

В Раховском районе Закарпатья мужчина угрожал поджечь себя и дом, в котором живут несколько семей. Причиной его агрессивного поведения стала ревность к жене.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

“Когда наряд полиции прибыл на место происшествия нарушитель успел поджечь детскую коляску и вынес во двор газовый баллон и открыл вентиль на нем. Рядом с мужчиной находился его малолетний сын”, — говорится в сообщении.

Один из полицейских начал переговоры с агрессивным мужчиной, а между тем другой правоохранитель обошел дом и смог выхватить газовый баллон и оттолкнуть его на безопасное для других людей расстояние. Однако в этот момент произошло возгорание, в результате которого 21-летний сотрудник полиции получил ожоги рук и ног.

Злоумышленника, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения, оперативно задержал другой правоохранитель.

В результате происшествия никто из гражданских не пострадал.

Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове молодой человек в многоэтажном доме угрожал устроить взрыв газа в квартире, если ему не перечислят 100 тысяч гривен.

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