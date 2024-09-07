Ревнивый мужчина угрожал сжечь себя и ребенка: чем все закончилось (видео)

В результате инцидента пострадал полицейский, получив ожоги рук и ног.
В Раховском районе Закарпатья мужчина угрожал поджечь себя и дом, в котором живут несколько семей. Причиной его агрессивного поведения стала ревность к жене.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
“Когда наряд полиции прибыл на место происшествия нарушитель успел поджечь детскую коляску и вынес во двор газовый баллон и открыл вентиль на нем. Рядом с мужчиной находился его малолетний сын”, — говорится в сообщении.
Один из полицейских начал переговоры с агрессивным мужчиной, а между тем другой правоохранитель обошел дом и смог выхватить газовый баллон и оттолкнуть его на безопасное для других людей расстояние. Однако в этот момент произошло возгорание, в результате которого 21-летний сотрудник полиции получил ожоги рук и ног.
Злоумышленника, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения, оперативно задержал другой правоохранитель.
В результате происшествия никто из гражданских не пострадал.
Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.