Ревность привела к расправе: на Киевщине мужчина жестоко убил сожительницу

В селе Гавриловка Киевской области мужчина из-за ревности жестоко убил 41-летнюю женщину. Ее тело обнаружили в нежилом здании.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В нежилом здании, где жила пара, полиция обнаружила тело 41-летней женщины. Следствие установило, что к убийству женщины причастен ее мужчина.

Подозреваемый рассказал, что между ним и потерпевшей произошла ссора из-за ревности. После чего он выхватил нож и убил женщину.

Злоумышленник был задержан. Ему инкриминируют умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.

Напомним, в селе Лазорки Лубенского района Полтавской области 37-летняя женщина нанесла смертельное ножевое ранение в область грудной клетки своему сожительнице. Она задержана, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также в одном из сел Тячевского района Закарпатской области отец зарезал родного малолетнего сына. После убийства он скрылся в лесу, где скрывался.

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