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- Украина
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Одессит расстрелял окна, потому что жена пошла к маме: подробности инцидента
Ревнивому любителю алкоголя грозит до семи лет за решеткой.
В Одессе мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил «проучить» свою жену, переехавшую от него к матери. Он пришел под ее новый адрес с ружьем и открыл огонь по окнам квартиры.
Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, инцидент произошел днем на улице Михайловской в Хаджибейском районе.
Прохожие, услышав несколько выстрелов, вызвали полицию. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили шаровые отверстия в окнах и задержали стрелка неподалеку.
Следствие установило, что 42-летний мужчина на почве ревности поссорился с женой. После ее переезда к матери он, будучи под хмельком, появился возле дома с охотничьим оружием и произвел несколько выстрелов в окна. К счастью, к моменту инцидента женщин дома не было, и никто не пострадал.
Полицейские изъяли у злоумышленника ружье, патроны и стартовый пистолет. Суд суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Напомним, в Харькове полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По данным правоохранителей между мужчинами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта злоумышленник схватил лопату и нанес ею многочисленные удары по голове 47-летнему потерпевшему. После этого он выбросил мужчину из окна второго этажа.