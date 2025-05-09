Одессит расстрелял окна, потому что жена пошла к маме: подробности инцидента

Пьяный мужчина открыл огонь по окнам квартиры из-за ревности к жене / © Полиция Одесской области

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В Одессе мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил «проучить» свою жену, переехавшую от него к матери. Он пришел под ее новый адрес с ружьем и открыл огонь по окнам квартиры.

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, инцидент произошел днем на улице Михайловской в Хаджибейском районе.

Прохожие, услышав несколько выстрелов, вызвали полицию. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили шаровые отверстия в окнах и задержали стрелка неподалеку.

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Следствие установило, что 42-летний мужчина на почве ревности поссорился с женой. После ее переезда к матери он, будучи под хмельком, появился возле дома с охотничьим оружием и произвел несколько выстрелов в окна. К счастью, к моменту инцидента женщин дома не было, и никто не пострадал.

Полицейские изъяли у злоумышленника ружье, патроны и стартовый пистолет. Суд суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, в Харькове полиция задержала 43-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. По данным правоохранителей между мужчинами возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта злоумышленник схватил лопату и нанес ею многочисленные удары по голове 47-летнему потерпевшему. После этого он выбросил мужчину из окна второго этажа.