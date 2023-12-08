Рейд с повестками на Закарпатье: в ТЦК высказались о мужчинах в спортзалах и на отдыхе

В военкомате отметили, что его работники законным способом вручают повестки в рамках мобилизационных мероприятий.

В Закарпатском областном ТЦК и СП прокомментировали рейд с повестками в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино" и городах области.

Об этом говорится в заявлении военкомата 8 декабря.

В Закарпатском областном ТЦК и СП подчеркнули, что их работники законным способом продолжают вручать повестки в рамках мобилизационных мероприятий.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не привилегированы по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", — говорится в сообщении.

В военкомате также напомнили об ответственности за уклонение и препятствование в выдаче повесток. Так, ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины о "Препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" наказывается заключением на срок от пяти до восьми лет.

В ТЦК добавили, что вручение повестки не означает, что призывника отправят на фронт.

"Нет! Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и уже только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться", — заверили в военкомате.

Раздача повесток на Закарпатье

5 декабря стало известно, что работники ТЦК раздавали повестки в спортзале в Ужгороде.

6 декабря военкомы раздавали повестки в тренажерных залах Хуста и Мукачево на Закарпатье.

А 7 декабря стало известно, что представители ТЦК пришли с повестками в оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" на Закарпатье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые сюрпризы от ТЦК! Мужчин ловят в неожиданных местах! Кому вручают повестки?

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