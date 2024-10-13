"Рейды" продолжаются: ТЦК проверяли документы на концерте в Броварах и ходили по кафе Одессы (видео)

Из разных регионов Украины сообщают об усиленных проверках ТЦК в публичных местах.
В Броварах Киевской области после концерта группы "100лица" работники ТЦК и полиции устроили массовую проверку документов у военнообязанных мужчин.
Об этом передают местные паблики.
По информации паблика " Трибуна — Бровары ", в Броварах после концерта группы "100лица" произошла стычка представителей ТЦК с работницами городского культурного центра.
По словам работницы ГКЦ, его сотрудника якобы задержали прямо на рабочем месте и силой посадили в бусик.
Женщина просила у представителей полиции вернуть коллегу, который должен был завершить рабочий день. Однако спор перешел в толкотню.
Кроме того, представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук опубликовал видео, как мобилизационные мероприятия сегодня проводились в публичных местах так заведениях сферы услуг в Одессе.
Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".
Вчера, 12 октября, во Львове работники ТЦК, большинство из которых были с балаклавами на лицах, в течение дня устроили мобилизационные мероприятия в разных общественных учреждениях.
Сегодня сообщалось, что группы оповещения местного ТЦК и полиции работали на известном горнолыжном курорте Буковель.