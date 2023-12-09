Рейды ТЦК на Закарпатье: как происходило вручение повесток в известном оздоровительном санатории (видео)

Рейд в санатории провели десятки человек в военной и полицейской форме.

На Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино". Администрация заведения обнародовала в Сети видео с камер наблюдения и выступила с официальным заявлением по поводу инцидента.

Соответствующее видео появилось на странице в соцсети оздоровительного комплекса.

На кадрах видно, что десятки мужчин в военной и полицейской форме заходят на территорию санатория. С собой у них было оружие и средства для препятствования проезду автомобилей.

Работники ТЦК начали выводить из саун, номеров и процедурных кабинетов мужчин, женщин, детей и пожилых людей. Все это сопровождалось бранью, толкотней и угрозами со стороны правоохранителей, в частности, в сторону женщин. Сотрудники ТЦК потребовали, чтобы администраторы открыли комнаты, в которых находились посетители комплекса.

"Открываем, девушки, гости здесь проживают… Мы что, клоуны какие-нибудь? Открываем, я сказал. Ты что, не видишь, кто здесь стоит?" — обращался к администраторам курорта неизвестный мужчина, не попавший в кадр.

Впоследствии к нему присоединился другой, вероятно, полицейский. В свою очередь он начал угрожать женщинам. И даже тогда, когда одна из них сказала, что ей стало плохо.

"Что такое? Сядите в тюрьму, мы обещаем. Мы проверяем документы у мужчин. А вы отправитесь в тюрьму за препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины", — говорил другой участник рейда.

Женщина объяснила мужчинам в форме, что не имеет средств для того, чтобы открывать комнаты посетителей.

На Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительном комплексе

Какое официальное заявление санатория

Со своей стороны "Термальные воды" возмутились поведением работников ТЦК, которые во время полномасштабной войны проводят мероприятия по мобилизации населения. Администрация заведения заявила, что работники ТЦК "нанесли телесные повреждения адвокату комплекса, и отобрали мобильный телефон, когда он осуществлял видеофиксацию". Как сообщили в комплексе, организовывал эту "акцию", а также лично присутствовал глава Закарпатского ОТЦК и глава Ужгородского РТЦК.

“По просьбе директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила. Без объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении. По данным фактам были поданы соответствующие заявления в органы внутренних дел. Все вышеперечисленные действия подтверждаются фото и видео материалами. Эти события происходили с молчаливого согласия 3-х патрульных экипажей в составе 10 полицейских”, — говорится в заявлении.

Напомним, что в Закарпатье работники ТЦК устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

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