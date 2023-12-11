Рейды ТЦК по спортзалам: в Сеть "слили" инструкцию спортклуба на случай визита военкомов

Один из популярных спортклубов придумал, как скрыть своих работников от получения повестки на рабочем месте.
После рейдов представителей ТЦК по спортивным залам в Сети опубликовали методичку, которую якобы разработал один из популярных спортклубов для своих работников.
Там расписан алгоритм, как должны скрываться военнообязанные работники спортзала в случае рейда ТЦК.
"Один из известных сетевых клубов создал инструкцию для своих работников и подробно расписал, как поступать в случае очередного рейда военнослужащих", – говорится в сообщении.
К примеру, администратор зала в случае рейда должен будет отправлять в группу сообщения "ВНИМАНИЕ!!!" и "SOS!!!".
"Все мужчины из персонала, получившие это сообщение, должны быть готовы покинуть рабочее место и укрыться в помещении, или в зоне клуба, определенном как безопасное. В это время женщины, которые есть в клубе, готовятся выйти на замену", — сказано в инструкции.
Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прокомментировал эти инструкции:
"Пишут, что это методички для мамкиных уклонистов. Я вижу, все забыли о феврале 2022-го и вражеской армии под Киевом. А они только этого и ждут".
Напомним, 5 декабря работники ТЦК раздавали повестки в спортзале в Ужгороде. 6 декабря военными провели аналогичный рейд в "тренажерках" Хуста и Мукачево.
8 декабря работники ТЦК посетили один из спортзалов в Киеве.
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