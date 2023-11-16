Рейды в оккупированный Крым на гидроциклах: в ГУР показали уникальные кадры (видео)

Во время рейдов воины передвигались в Крым на гидроциклах.
Главное управление разведки Украины показало уникальные кадры рейдов в оккупированный Крым.
Видео было опубликовано на официальной странице ГУР МО в телеграмм-канале.
По данным ГУР, к спецоперациям привлекались спецназовцы "Стугни" и "Братства". Во время рейдов воины передвигались в Крым на гидроциклах.
"Уникальные кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Крыма, совершенных воинами "Стугни" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мотивированные разведчики-спецназначения ГУР МО Украины продолжают свой славный боевой путь, боевых задач", — подписали видео.
На кадрах показана подготовка и реализация рейдов на украинский полуостров.
Напомним, Украина уничтожила в Крыму десантные корабли России. В ГУР рассказали об удачной операции.
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