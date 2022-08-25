Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на Закарпатье: один человек погиб, еще 10 пострадали

На Закарпатье в ДТП столкнулись автобус и легковушка Opel Zafira.

В селе Хмельник Закарпатской области рейсовый автобус попал в ДТП, в результате чего пострадал водитель и еще 9 пассажиров, среди которых – 5 детей. Водитель другого автомобиля погиб на месте.

Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья.

Сообщения об аварии спасатели получили 09:36 ч. 24 августа.

"В Службу спасения поступило сообщение о ДТП на отрезке дороги Т0717 Каменское-Берегово в с. Хмельник Береговского района. Автомобиль Opel Zafira, двигаясь в направлении с. Сельце, столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes-Benz, который двигался в направлении г. Берегово. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1984 г. р. и травмированы 10 человек в автобусе (1 водитель и 9 пассажиров)", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи, в результате аварии погиб водитель легковушки.

"А водитель автобуса и девять пассажиров (среди которых пятеро детей) после оказания первой догоспитальной помощи доставлены в Иршавскую районную больницу. Трое из них, после осмотра и обследования специалистами медучреждения, — госпитализированы", — отметили в медучреждении.

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