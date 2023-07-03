Поезда с женскими купе сделали первый круг по маршрутам — "Укрзалізниця"

Первые четыре рейса с женскими купе совершили полный круг по маршруту. Инициативу положительно восприняли во всех городах старта курсирования поездов с новыми купе: Харькове, Днепре, Кривом Роге, Киеве, Ужгороде, Ясине, Трускавце и десятках городов, где останавливался поезд.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализниці".

""Вторжения" и провокации, которые нам иногда активно обещали, не зафиксированы. Честно признаемся, что несколько билетов в женские купе таки были ошибочно проданы мужчинам, мы уже нашли причину и устранили ее, а парней и девушек по обоюдному согласию рассадили по отдельным купе", — говорится в сообщении.

В УЗ напомнили, что цена и качество вагонов с женскими купе такие же, как и для обычных купе. В вагонах, где есть женские купе, могут быть и мужчины, ведь отдельных вагонов исключительно для женщин пока нет. Билеты в специальные купе можно приобрести только в приложении "Укрзалізниці".

Напомним, на сайте Кабмина 15 мая появилась петиция о введении в поездах "Укрзализниці" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Инициаторы создания отдельных вагонов аргументировали просьбу тем, что нововведение "сможет сделать поездки более безопасными".