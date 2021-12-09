Рейтинг городов: где лучше всего живется, а где жители больше всего одобряют деятельность власти

Рейтинг городов: где лучше всего живется, а где жители больше всего одобряют деятельность власти

Лучшим городом оказалась Винница.

В Украине недавно провели опрос о том, довольны ли украинцы качеством коммунальных услуг, безопасностью, экологией, инфраструктурой, муниципальными властями в их городе. Опросили 19 тыс. человек разных областных центров.

Что показало опрос и чем недовольны жители городов — в сюжете Сніданку з 1+1.

Участники опроса ставили отметку от одного до пяти. Интересно, что в общем итоге ни один город не набрал даже четыре балла. Впрочем, лучшей оказалась Винница. После нее в рейтинге оказались Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов и Хмельницкий. Результат Киева – 2,9 балла из 5. Этого хватило чтобы оказаться на 18 строчке. На последнем, 24 месте, оказался Херсон.

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Отдельно в опросе определяли эмоциональное восприятие собственного города. В этом рейтинге победила Винница. Свой город винничане считают красивым, ухоженным, современным, цветущим и радостным.

Среди всех показателей, хуже всего свои города украинцы оценивают по уровню экономического развития и экологическому состоянию.

Киев занял третье место с конца по оценке уровня загрязнения, уступив только Мариуполю и Запорожью. В то же время наиболее экологически чистым, по версии местных жителей, стал Чернигов.

Рейтинг городов: какие города больше всего нравятся украинцам

Также в Чернигове жители больше одобряют деятельность местных властей. Недовольны местными властями в Полтаве и Северодонецке. В Киеве деятельность городского головы положительно оценивается половиной жителей. Недовольны киевляне тем, как используют их налоги: 75% считают, что деньги тратят нецелесообразно.

В исследовании выделили Одессу и Львов – эти города местные жители считают уникальными.

По данным опроса, почти половина (47%) украинцев считают, что города двигаются в правильном направлении. Лишь четверть опрошенных такого же мнения по Украине. Что касается доверия, то среди институтов украинцы больше всего доверяют волонтерам, церкви и армии, а меньше всего — судам, правительству и парламенту.