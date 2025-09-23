- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Рейтинг лучших школ Украины: почему следует ориентироваться на результаты НМТ Новости компаний
Опубликован актуальный рейтинг школ по итогам Национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Поскольку экзамен базируется на школьной программе, такой рейтинг считается наиболее объективным способом оценить качество обучения в учебных заведениях. Поэтому в десятку лучших вошли школы, учащиеся которых показали высокий уровень подготовки.
Десять лучших школ* по результатам НМТ:
Лицей «Интеллект» (Киев);
Львовский физико-математический лицей-интернат;
Научный лицей им. М. Сабата (Ивано-Франковск);
Залещицкая государственная гимназия (Тернопольщина);
Русановский лицей (Киев);
Дистанционная школа «Оптима»;
Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике";
политехнический лицей НТУУ «КПИ» (Киев);
Лицей №12 «Интеллект» (Днепр);
Частное учебное заведение «Европейский коллегиум» (Киев).
Самые высокие строчки подобных рейтингов уже который год занимает «Оптима» — самая большая в Украине дистанционная школа и единственное учебное заведение такого формата в списке. По результатам НМТ 2025 школа заняла шестое место в Украине и третье – в столице. Потрясающий результат для учебного заведения, которое в 2025 году выпустило 1 825 одиннадцатиклассников!
В школе отмечают, что успех учащихся на НМТ стал возможным благодаря комплексному подходу: комфортному формату обучения, современным материалам, удобной образовательной платформе, постоянной поддержке учителей и высокой мотивации самих детей.
Кроме этого, такой подход дает возможность получать качественное украинское образование школьникам из любой точки планеты: сейчас в «Оптиме» учатся более 20 000 детей. И, как отмечают в школе, учеников и учениц будет становиться все больше, а их результаты на НМТ будут все лучше.
Рейтинг основан на материалах ведущих образовательных порталов education.ua и osvita.ua.