Рейтинг лучших школ Украины: почему следует ориентироваться на результаты НМТ

Реклама

Десять лучших школ* по результатам НМТ:

Лицей «Интеллект» (Киев);

Львовский физико-математический лицей-интернат;

Научный лицей им. М. Сабата (Ивано-Франковск);

Залещицкая государственная гимназия (Тернопольщина);

Русановский лицей (Киев);

Дистанционная школа «Оптима»;

Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике";

политехнический лицей НТУУ «КПИ» (Киев);

Лицей №12 «Интеллект» (Днепр);

Частное учебное заведение «Европейский коллегиум» (Киев).

Самые высокие строчки подобных рейтингов уже который год занимает «Оптима» — самая большая в Украине дистанционная школа и единственное учебное заведение такого формата в списке. По результатам НМТ 2025 школа заняла шестое место в Украине и третье – в столице. Потрясающий результат для учебного заведения, которое в 2025 году выпустило 1 825 одиннадцатиклассников!

В школе отмечают, что успех учащихся на НМТ стал возможным благодаря комплексному подходу: комфортному формату обучения, современным материалам, удобной образовательной платформе, постоянной поддержке учителей и высокой мотивации самих детей.

Реклама

Кроме этого, такой подход дает возможность получать качественное украинское образование школьникам из любой точки планеты: сейчас в «Оптиме» учатся более 20 000 детей. И, как отмечают в школе, учеников и учениц будет становиться все больше, а их результаты на НМТ будут все лучше.

Рейтинг основан на материалах ведущих образовательных порталов education.ua и osvita.ua.