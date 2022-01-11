Рейтинг паспортов мира: в лидерах Япония и Сингапур, на каком месте Украина

Рейтинг паспортов мира: в лидерах Япония и Сингапур, на каком месте Украина

Эксперты отметили растущее неравенство между странами глобального севера и странами глобального юга, между более богатыми и бедными государствами.

Украина поднялась на 35-е место в рейтинге Индекса паспортов мира от компании Henley & Partners.

В прошлом квартале наша страна занимала 37-е место. Подняться на две позиции удалось благодаря подписанию безвиза с французскими заморскими территориями и Оманом.

По состоянию на 11 января 2022 года владельцы украинского паспорта могут путешествовать без визы или с визой по прибытии в 141 страну мира.

Лидеры и аутсайдеры

Лидируют в списке Сингапур и Япония. Граждане этих стран могут посетить без визы 192 стран мира.

Второе место: Германия и Южная Корея (190 стран).

Третье место: Испания, Италия, Люксембург и Финляндия (189 стран).

Четвертое место заняли пять стран: Австрия, Дания, Нидерланды, Франция и Швеция (188 стран).

Пятое место: Ирландия и Португалия (187 стран).

Россия оказалась на 46-м месте. Беларусь и Казахстан на 65 и 68 местах. Афганистан находится на последнем, 111 месте индекса с 26 странами, куда афганцы могут поехать без виз.

Неравенство и "апартеид путешествий"

Эксперты отметили растущее неравенство между странами глобального севера и странами глобального юга, между более богатыми и бедными государствами. Например, граждане таких стран, как Швеция и США, могут посещать более 180 направлений без виз, тогда как владельцы паспортов из Анголы, Камеруна и Лаоса могут въехать только около 50.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на так называемый "апартеид путешествий", проблема которого стала особенно острой после обнаружения в Африке новых штаммов COVID-19.

"Паспорта и визы – это инструменты, влияющие на социальное неравенство во всем мире, поскольку именно они определяют возможности для перемещений по миру. Границы, в которых мы родились, и документы, на которые мы имеем право, так же случайны, как и цвет кожи", — говорит Крис Келин, глава Henley & Partners.

Келин призывает богатые государства поощрять позитивную внутреннюю миграцию, чтобы помочь перераспределить и сбалансировать человеческие и материальные ресурсы во всем мире.

Напомним, что Евросоюз отложил введение обязательной платы за поездки по безвизу.

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