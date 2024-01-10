Рейтинг самых мощных армий мира – какую ступеньку заняла Украина (список)

Армия Украины заняла 18-е место в рейтинге самых мощных армий мира. По сравнению с показателем в прошлом году – она опустилась на три позиции.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг международной компании Global Firepower.

Для определения позиций в рейтинге авторы учли 60 отдельных категорий каждой страны, в том числе количество военных подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности и географию.

Всего в рейтинге 145 стран.

В первую пятерку вошли:

США

Россия

Китай

Индия

Южная Корея

Последние строчки рейтинга Global Firepower заняли:

Суринам (государство на северо-восточном побережье Южной Америки)

Молдова

Бутан (королевство в юго-восточной Азии)

Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем он меньше – тем лучше. Идеальным показателем считается 0,0000).

"Соседями" Украины в рейтинге являются армия Израиля (17 место), Германии (19 место) и Испании (20 место).

"Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в том числе Соединенных Штатов. В феврале 2024 года проходит два кровавых года с начала российско-украинской войны", – говорится в описании.

В прошлом году Украина на фоне полномасштабного вторжения России поднялась в рейтинге самых мощных армий мира на 15-е место, в 2021 году она занимала 22-е место.

Напомним, в 2022 году ВСУ планировали освобождать не Херсон – каким был на самом деле план Залужного (неизвестные факты).

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