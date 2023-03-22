Рейтинг самых счастливых стран мира – на каком месте Украина

В рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 92 место. На уровень счастья глобально повлияло полномасштабное вторжение России – одновременно показатель выше довоенных времен.

Ежегодные опросы World Happiness Report проводят 150 стран мира, пишет CNN.

Отчет World Happiness Report, подготовленный ООН, основывается на данных глобального опроса людей примерно в 150 странах мира. Государства ранжируются по уровню счастья на основе их средних оценок жизни за три предыдущих года – в отчете этого года речь идет о периоде с 2020 по 2022 годы.

Уровень счастья определяют по нескольким показателям – продолжительность жизни, социальная поддержка ВВП на душу населения, низкая коррупция, щедрость в обществе и свобода в принятии решений.

Результаты рейтинга также показали, что уровень счастья в большинстве стран после периода пандемии остался почти без изменений, а вот доброжелательность выросла на 25%.

15 самых счастливых наций мира:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Израиль

5. Нидерланды

6. Швеция

7. Норвегия

8. Швейцария

9. Люксембург

10. Новая Зеландия

11. Австрия

12. Австралия

13. Канада

14. Ирландия

15. США

Ниже Украины в рейтинге счастья оказались Кот-д'Ивуар, Габон, Нигерия, Камерун, Мозамбик, Ирак, Палестина, Марокко, Иран.

Самые несчастливые – Афганистан и Ливан.

Напомним, по данным общенационального опроса социологической группы "Рейтинг", после начала войны более 50% украинцев остались без работы.

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