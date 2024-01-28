Рейтинг самых сильных армий Европы — Украина заняла одну из лидерских позиций

Вооруженные силы Украины укрепляются финансовой и материальной благодаря поддержке западных партнеров.
Вооруженные силы Украины вошли в пятерку самых сильных армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.
Об этомговорится в ежегодном рейтинге международной компании Global Firepower, опубликовавшей список самых мощных армий Европы.
Отмечается, что в список вошли 37 европейских стран.
Топ-5 самых армий сильных выглядит так:
- Великобритании,
- Италия,
- Франция,
- Украина,
- Германия.
В частности, мощность Вооруженных сил Украины укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.
Последние строчки в рейтинге заняли:
- Косово — 35
- Исландия — 36
- Молдова – 37
Напомним, что среди армии мира 2024 года (145 стран) Украина занимает 18 место. Самая мощная армия США.
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