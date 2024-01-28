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Рейтинг самых сильных армий Европы — Украина заняла одну из лидерских позиций

Рейтинг самых сильных армий Европы — Украина заняла одну из лидерских позиций

Вооруженные силы Украины. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Вооруженные силы Украины укрепляются финансовой и материальной благодаря поддержке западных партнеров.

Вооруженные силы Украины вошли в пятерку самых сильных армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.

Об этомговорится в ежегодном рейтинге международной компании Global Firepower, опубликовавшей список самых мощных армий Европы.

Отмечается, что в список вошли 37 европейских стран.

Топ-5 самых армий сильных выглядит так:

  • Великобритании,
  • Италия,
  • Франция,
  • Украина,
  • Германия.

В частности, мощность Вооруженных сил Украины укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.

Последние строчки в рейтинге заняли:

  • Косово — 35
  • Исландия — 36
  • Молдова – 37

Напомним, что среди армии мира 2024 года (145 стран) Украина занимает 18 место. Самая мощная армия США.

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