Рейтинг самых сильных армий Европы — Украина заняла одну из лидерских позиций

Вооруженные силы Украины вошли в пятерку самых сильных армий Европы, заняв четвертую строчку и опередив западных партнеров.

Об этомговорится в ежегодном рейтинге международной компании Global Firepower, опубликовавшей список самых мощных армий Европы.

Отмечается, что в список вошли 37 европейских стран.

Топ-5 самых армий сильных выглядит так:

Великобритании,

Италия,

Франция,

Украина,

Германия.

В частности, мощность Вооруженных сил Украины укрепляется финансовой и материальной благодаря поддержке западных союзников, в том числе США.

Последние строчки в рейтинге заняли:

Косово — 35

Исландия — 36

Молдова – 37

Напомним, что среди армии мира 2024 года (145 стран) Украина занимает 18 место. Самая мощная армия США.

Читайте также ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.