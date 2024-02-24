Резал ножом и рубил топором: в Одесской области мужчина убил товарища

В Одесской области полицейские задержали жителя Березовки за убийство товарища. Он нанес знакомому многочисленные удары ножом и топором.

О случившемся сообщили в полиции Одесской области.

"Событие произошло по месту жительства потерпевшего. Ссору, возникшую между мужчинами в хозяйственном помещении, из дома услышала прикованная к кровати женщина. Она сразу позвонила по телефону знакомому, а тот – в полицию. Прибыв по указанному заявителем адресу, полицейские обнаружили в летней кухне тело хозяина, а во дворе – нетрезвого гостя", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчины вместе употребляли алкогольные напитки и во время застолья поссорились. В разгар конфликта гость набросился на хозяина с ножом и топором, которым нанес ему удары в грудь и голову. Потерпевший погиб, предварительно, от кровопотери.

Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Суд удовлетворил наше ходатайство и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Николаевской области отец зарубил топором родного сына.

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