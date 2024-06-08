"Резали ножом, а потом взорвали": российские военные жестоко убили украинку — подробности

Мать погибшей заявляет, что вся бригада знала об этом жестоком убийстве, но тщательно это скрывала.

Российский командир вместе с подчиненными жестоко убили девушку из Луганской области. Стали известны детали о расправе над украинкой.

За что так поиздевались над девушкой и что о ней известно – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Жестокое убийство в Луганской области

Она не дожила до своего дня рождения всего десять дней. 23-летнюю Валентину Добронтову в Луганской области лишили жизни российские звери.

Отмечается, что один из обвиняемых – командир взвода ВДВ Айдын Жамидулов. О жутком убийстве стало известно только недавно, хотя эти страшные события разворачивались еще в 2023 году.

По версии следствия именно по приказу Жамидулова его подчиненные резали девушку ножом, после чего ее тело взорвали, пытаясь таким образом скрыть следы преступления.

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Когда родные начали воспроизводить тот трагический вечер, выяснилось, что вечером 13 января 2023 Валентина Давронова отмечала в Счастье старый Новый год с подругой, когда ей позвонил знакомый российский военнослужащий и настоял, чтобы девушка приехала в Луганск в кафе Радуга.

После этого она перестала выходить на связь. На третий день после того, как связь с девушкой исчезла, ее мать обратилась в "полицию". Однако там заявили, что она "забухала". Вскоре следствие задержало российских окупантов — командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдина Жамидулова, рядового, служившего в должности старшего разведчика ВДВ Алексея Дорожкина и командира боевой машины разведывательного взвода сержанта Романа Плещеева.

По утверждению матери погибшей, также якобы был задержан четвертый русский военный с позывным Бугор, однако позже он при неизвестных ей обстоятельствах был найден мертвым. По информации российского издания Коммерсант, Валентину Давронову в тот вечер вывели из кафе и посадили в грузовик.

Убили, потому что заподозрили в помощи ВСУ

Своим подчиненным при этом Жамидулов заявил, что Валентина служила в украинской армии и занимается разведкой в интересах ВСУ. Мать погибшей заявляет, что вся бригада знала об этом жестоком убийстве, но тщательно это скрывала.

"Они все, вся их бригада, знали об этом, каждый немного в чем-то участвовал. Кто-то замывал [кровь в бане], кто-то переносил [тело]. Они же все слышали крики ее, они же издевались над ней не пять секунд, там столько ножевых ранений было", — говорится в сообщении.

Детали от матери погибшей

Мать погибшей рассказала в комментарии журналистам, что девушка в последний год своей жизни арендует квартиру в населенном пункте Счастья, оккупированном российскими войсками в феврале 2022 года. И, к сожалению, таких случаев зверств россиян на временно оккупированных территориях много, и о большинстве ничего неизвестно, ведь все преступления тщательно скрываются. Впрочем, также в 23 году получила огласку история об убийстве всей семьи вместе с детьми.

Расстрел семьи в Волновахе

Произошло это в Волновахе, а руки к преступлению приложили кадыровцы. Тогда они расстреляли семью из 9 человек в собственном доме. Об этом сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

Не пожалели даже детей

Впоследствии стало известно, что среди убитых, в частности, девочка младших классов и 4-летний мальчик, а перед этим кадыровец поссорился с главой семьи из-за их дома. Он хотел выселить семью из их дома, чтобы самим заселиться туда.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также сказал, что, по предварительным данным, кафиры лишили жизни целой семьи, которые праздновали день рождения, потому что те отказались отдавать собственное жилье оккупантам. Отметим, что тогда даже в местных пабликах жители оккупированных территорий обсуждали преступление захватчиков и подтверждают сказанное Андрющенко и Лубинцем.

Напомним, во время оккупации Бучи в марте 2022 года был похищен и после пыток жестоко убит полковник Службы безопасности Украины Алексей Телиженко.

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