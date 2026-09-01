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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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«Резерв+» частично прекратил работать: что известно о сбое (обновлено)

Применение уже заработало, но из-за повышенной нагрузки возможны проблемы с авторизацией и отдельными функциями.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
1 комментарий
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Резерв+

Резерв+

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Утром 1 сентября у «Резерв+» произошел масштабный сбой. Приложение требовало обновления, но выполнить эту функцию некоторое время было невозможно. Обновление уже доступно.

Что известно о сбое и что говорят в Минобороны, читайте на сайте ТСН.ua.

В Сети пользователи сообщали о сбое. Отмечается, что войти в приложение и получить электронный военно-учетный документ не удалось. При авторизации отображалось сообщение о технической ошибке.

Сбой в «Резерв+» — заявление Минобороны

В Министерстве обороны заявили, что «Резерв+» снова работает — обновление уже доступно.

«Сегодня утром часть пользователей получила уведомление о необходимости обновить „Резерв+“. Обновление уже доступно на iOS и Android», — говорится в сообщении.

В то же время, в ведомстве добавляют, что из-за повышенной нагрузки могут временно возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций.

«Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время», — пообещали в министерстве.

Напомним, ранее в Министерстве обороны предупреждали, что электронный военно-учетный документ у «Резерв+» может быть без фотографии. В то же время, отсутствие изображения лица само по себе не делает такой документ недействительным. Сам факт отсутствия фотографии не свидетельствует об ошибке документа.

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Комментарии (1)
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ser5609
08:46, 2026.09.01
Міноборони вже прокоментувало. Це було підвищене навантаження, повноцінна робота застосунку найближчим часом відновиться. https://t.me/ministry_of_defense_...
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