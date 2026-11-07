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- Украина
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«Резерв+» частично приостановит работу: какие услуги и когда будут недоступны
В министерстве советуют скачать военно-учетный документ на телефон заранее.
Сегодня, 7 ноября, в приложении «Резерв+» частично не будут работать некоторые сервисы. Ограничения будут действовать с 20:00 до 23:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что в течение нескольких часов в приложении будут проводить плановые технические работы. После их завершения все услуги будут работать в обычном режиме.
«В настоящее время у „Резерв+“ могут возникать задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа. Это также может повлиять на другие услуги», — отметили в Минобороны.
В то же время, если во время технических работ документ не обновится, то стоит повторить попытку позже. Повторно входить в аккаунт не нужно, добавили в ведомстве.
Пользователям советуют заранее загрузить документ на телефон:
на главном экране «Резерв+» нажмут «+»;
выберите опцию «Загрузить PDF».
Напомним, ранее в Закарпатском ОТЦК и СП сообщили, как исправить ошибки в «Резерв+». Есть несколько способов, как изменить или актуализировать свои данные. Первый — дистанционно: в приложении можно нажать кнопку «Исправить данные онлайн» и скорректировать информацию. Другой вариант — лично посетить ТЦК и СП или ЦНАП, имея при себе необходимый перечень документов.