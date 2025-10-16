"Резерв+" добавил важную функцию к "Штрафам онлайн": что изменилось

Резерв + / © armyinform.com.ua

В приложении «Резерв+» вышло важное обновление, значительно расширяющее возможности функции «Штрафы онлайн» для военнообязанных. Эта функция позволяет быстро и прозрачно уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Теперь она стала более удобной и информативной.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что теперь доступно пользователям

Возможность загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения.

Загрузка или отправка по электронной почте файла нового постановления.

Просмотр детальной информации о деле и, что важно, узнать причину отмены постановления.

В расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи лица в полицию.

Таким образом, обновление «Резерв+» значительно улучшает прозрачность процесса оплаты и обжалования штрафов, связанных с военным учетом.

Напомним, в Украине появилась возможность быстро снять нарушения военного учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении «Резерв+».

Также сообщалось, что в Украине около полутора миллионов мужчин призывного возраста находятся в розыске из-за того, что не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования.