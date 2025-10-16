- Дата публикации
"Резерв+" добавил важную функцию к "Штрафам онлайн": что изменилось
В «Резерве+» обновили функцию «Штрафы онлайн». Теперь можно скачать постановление и узнать причину подачи в полицию.
В приложении «Резерв+» вышло важное обновление, значительно расширяющее возможности функции «Штрафы онлайн» для военнообязанных. Эта функция позволяет быстро и прозрачно уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Теперь она стала более удобной и информативной.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Что теперь доступно пользователям
Возможность загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения.
Загрузка или отправка по электронной почте файла нового постановления.
Просмотр детальной информации о деле и, что важно, узнать причину отмены постановления.
В расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи лица в полицию.
Таким образом, обновление «Резерв+» значительно улучшает прозрачность процесса оплаты и обжалования штрафов, связанных с военным учетом.
Напомним, в Украине появилась возможность быстро снять нарушения военного учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении «Резерв+».
Также сообщалось, что в Украине около полутора миллионов мужчин призывного возраста находятся в розыске из-за того, что не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования.