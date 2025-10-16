ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
991
Время на прочтение
1 мин

"Резерв+" добавил важную функцию к "Штрафам онлайн": что изменилось

В «Резерве+» обновили функцию «Штрафы онлайн». Теперь можно скачать постановление и узнать причину подачи в полицию.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Резерв +

Резерв + / © armyinform.com.ua

В приложении «Резерв+» вышло важное обновление, значительно расширяющее возможности функции «Штрафы онлайн» для военнообязанных. Эта функция позволяет быстро и прозрачно уплатить штраф за нарушение правил военного учета. Теперь она стала более удобной и информативной.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что теперь доступно пользователям

  • Возможность загрузить подписанный файл заявления о признании нарушения.

  • Загрузка или отправка по электронной почте файла нового постановления.

  • Просмотр детальной информации о деле и, что важно, узнать причину отмены постановления.

  • В расширенных данных из реестра теперь отображается причина подачи лица в полицию.

Таким образом, обновление «Резерв+» значительно улучшает прозрачность процесса оплаты и обжалования штрафов, связанных с военным учетом.

Напомним, в Украине появилась возможность быстро снять нарушения военного учета и оформить бронирование через несколько дней после уплаты штрафа в приложении «Резерв+».

Также сообщалось, что в Украине около полутора миллионов мужчин призывного возраста находятся в розыске из-за того, что не обновили свои данные в территориальных центрах комплектования.

Дата публикации
Количество просмотров
991
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie