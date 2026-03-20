"Резерв+" приостановит работу: что важно сделать

Приложение "Резерв+" приостановит работу / © armyinform.com.ua

В реестре «Оберег» с 21:00 20 марта до 09:00 21 марта будут проходить плановые технические работы. В настоящее время в приложении «Резерв+» нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID.

Об этом сообщили в Минобороны.

Что делать

Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите плюс и выберите «Загрузить PDF».

Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Украине расширили список тех, кто может получить отсрочку. Кроме того, в Украине недавно обновили процедуру бронирования от мобилизации через приложение «Дія».

Главное изменение — возможность временно бронировать работников с неуточненными военно-учетными данными. Но это касается только предприятий, имеющих статус критически важных для оборонной сферы.

Таких работников могут бронировать сроком до 45 дней, что позволяет быстрее привлекать специалистов к работе.