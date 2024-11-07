"Резерв+" вместо ТЦК: какие отсрочки цифровизируют и что обещают добавить в приложение

Обновление функций мобильного приложения "Резерв+" является одним из методов цифровизации процессов взаимодействия Минобороны с гражданами.

ТСН.ua собрало актуальные сведения о функциях и возможностях мобильного приложения "Резерв+".

Рекрутинг в "Резерв+"

Об этой функции Минобороны анонсировало еще в июле 2024 года, а уже осенью она заработала в мобильном приложении.

Благодаря этой функции люди могут добровольно присоединиться к войску. Как сообщили в Минобороны, через две недели работы онлайн-рекрутинга система зарегистрировала более пяти тысяч заявок от украинцев. По словам Екатерины Черногоренко, наиболее популярными вакансиями среди украинцев операторы БПЛА, работа в разведке и штабе.

"Человек в два клика получает доступ к самой большой базе военных вакансий. Это 4 тысячи вакансий", — добавила она.

Через сервис сразу можно получить информацию о подразделении, имеющем вакансию, о командовании и достижениях бригады. Согласно изменениям в нормативных актах, военнообязанные теперь могут присоединиться к бригаде сразу, то есть без посещения ТЦК.

"Сейчас мы имеем уже 5 тысяч заявок от наших пользователей, даже больше. И уже есть первые успешные кейсы, когда мотивированные новобранцы уже нашли свое подразделение и именно ту должность, которая требует прибытия именно их на службу", — сказала заместитель министра обороны.

"Резерв+" предлагает украинцам более 4000 должностей в Силах обороны. Для поиска вакансии нужно пройти краткий тест.

Как рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, новый сервис позволяет найти бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения.

Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой гражданин разбирается лучше всего.

"На основе этой информации и выбранных навыков система по принципу "со своими знаниями — на своем месте" индивидуально подберет наиболее подходящие варианты", — отметила Черногоренко.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления или "минус" для его отклонения.

“Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей”, – добавила Екатерина Черногоренко.

Оформление онлайн отсрочки

Недавно в приложении "Резерв+" появилась функция оформления отсрочки от призыва в армию во время мобилизации. Ее тестирование уже запустили 4 ноября.

Воспользоваться данной функцией могут три категории военнообязанных, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В частности, оформить отсрочку через приложение могут:

лица с инвалидностью;

студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения;

родители многодетных семей.

Заместительница Минобороны отметила простоту оформления отсрочки: для этого нужно войти в приложение, отправить запрос и получить статус отсрочки, который загрузится в электронный военно-учетный документ.

Стоит отметить, что кроме получения отсрочки в мобильном приложении можно будет ее продлить. Отмечается, что уже имеющий отсрочку человек сможет продлить его только по истечении текущего срока действия, поскольку одновременно не могут быть активными две отсрочки.

Эта функция должна облегчить жизнь, в частности, студентам, которые учатся за границей.

“Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидной. Для того чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры – владельцы реестров – были технологически готовы к этому”, – сказала Черногоренко.

Также чиновник поблагодарила за тестирование сервиса и отметила, что это помогает проверить как отображается услуга у разных категорий граждан.

Будет ли Резерв + Альтернативой ТЦК

Министерство обороны Украины благодаря расширению функционала мобильного приложения "Резерв+" планирует превратить его в полноценный онлайн аналог территориальных центров комплектования (ТЦК), заявила заместитель Министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью УНН.

(переписать) По ее словам, основная цель инициативы – сделать все услуги ТЦК доступными через мобильное приложение. Это позволит гражданам получать необходимые услуги дистанционно без личного посещения центров.

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Если функция рекрутинга и онлайн отсрочки (бронирование в тестовом) уже работает, то добровольное направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) по запросу гражданина находится в разработке.

Как сообщили 7 ноября в Офисе Президента, в течение следующих двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВЛК.

"Мы думаем о том, чтобы запустить добровольное направление на ВЛК по запросу человека, чтобы не ходить брать бумажку", — отметила Черногоренко.

Обновление функционала "Резерв+" является продолжением курса Минобороны по цифровизации процессов взаимодействия с гражданами.

Telegram-бот "Резерв+" похищал данные, стоит ли остерегаться?

Эксперт по вопросам кибербезопасности предположил, что приложение "Резерв+" могла сломать пророссийская хакерская группа. Об этом рассказал эксперт по вопросам кибербезопасности Константин Корсун.

"Возможно, его (приложение "Резерв+" – ред.) хакнула пророссийская хакерская группа", – отметил Корсун.

Ранее Госспецсвязь сообщила, что в Telegram распространяют опасные сообщения от "технической поддержки" приложения "Резерв+". Отмечается, что правительственная команда получила информацию о распространении через аккаунт @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения".

К сообщению прикреплен также архив RESERVPLUS.zip. Специалисты установили, что архив содержит вредоносное программное обеспечение MEDUZASTEALER, производящее похищение файлов.

Украинцев предостерегают быть осмотрительными и не переходить по подозрительным ссылкам, проверять подлинность страниц официальных источников. В частности, в Верховной Раде было ограничено использование мессенджера Telegram на служебных устройствах.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что делать, если некорректно работает "Резерв+".

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