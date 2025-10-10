- Дата публикации
"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать
В Минобороны советуют гражданам подготовиться заранее, чтобы документ всегда находился под рукой.
В ночь на 11 октября будут проводиться плановые технические работы в реестре «Оберіг», из-за чего услуги в мобильном приложении «Резерв+» будут временно недоступны.
Об этом сообщили в Минобороны.
«Работы продлятся с 00:00 до 06:00. В течение шестичасового периода пользователи не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ в приложении „Резерв+“.
После завершения технических работ в 06:00 утра 11 октября все сервисы приложения «Резерв+» должны возобновить работу в обычном режиме.
Рекомендации Минобороны
Чтобы избежать неудобств, пользователям советуют иметь под рукой бумажные документы или сохранить их электронную версию в формате PDF.
Как это сделать:
Открыть главный экран приложения «Резерв+»
Нажмите на три точки в меню
Выбрать функцию «Загрузить PDF»
Сохраненный файл можно использовать в качестве подтверждения наличия военно-учетного документа в случае необходимости.
Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной негодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.