ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3731
Время на прочтение
1 мин

"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать

В Минобороны советуют гражданам подготовиться заранее, чтобы документ всегда находился под рукой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ночью 11 октября "Резерв+" не будет работать

Ночью 11 октября «Резерв+» не будет работать / © Минобороны Украины

В ночь на 11 октября будут проводиться плановые технические работы в реестре «Оберіг», из-за чего услуги в мобильном приложении «Резерв+» будут временно недоступны.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Работы продлятся с 00:00 до 06:00. В течение шестичасового периода пользователи не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ в приложении „Резерв+“.

После завершения технических работ в 06:00 утра 11 октября все сервисы приложения «Резерв+» должны возобновить работу в обычном режиме.

Рекомендации Минобороны

Чтобы избежать неудобств, пользователям советуют иметь под рукой бумажные документы или сохранить их электронную версию в формате PDF.

Как это сделать:

  • Открыть главный экран приложения «Резерв+»

  • Нажмите на три точки в меню

  • Выбрать функцию «Загрузить PDF»

Сохраненный файл можно использовать в качестве подтверждения наличия военно-учетного документа в случае необходимости.

Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной негодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.

Дата публикации
Количество просмотров
3731
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie