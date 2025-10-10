"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать

Ночью 11 октября «Резерв+» не будет работать / © Минобороны Украины

В ночь на 11 октября будут проводиться плановые технические работы в реестре «Оберіг», из-за чего услуги в мобильном приложении «Резерв+» будут временно недоступны.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Работы продлятся с 00:00 до 06:00. В течение шестичасового периода пользователи не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ в приложении „Резерв+“.

После завершения технических работ в 06:00 утра 11 октября все сервисы приложения «Резерв+» должны возобновить работу в обычном режиме.

Рекомендации Минобороны

Чтобы избежать неудобств, пользователям советуют иметь под рукой бумажные документы или сохранить их электронную версию в формате PDF.

Как это сделать:

Открыть главный экран приложения «Резерв+»

Нажмите на три точки в меню

Выбрать функцию «Загрузить PDF»

Сохраненный файл можно использовать в качестве подтверждения наличия военно-учетного документа в случае необходимости.

Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной негодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.