"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать
В ведомстве уточнили, что все услуги будут работать в обычном режиме 3 января после 6 утра.
В приложении для военнообязанных и резервистов «Резерв+» будут временно недоступны все услуги и функция обновления военно-учетного документа.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«3 января с 00:00 до 06:00 в реестре „Оберіг“ продлятся плановые технические работы. В настоящее время в приложении „Резерв+“ временно нельзя будет получить услуги или обновить „Резерв ID“, — говорится в сообщении.
Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
В Минобороны рекомендуют: чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите плюс и выберите «Загрузить PDF».
Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семьи, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.