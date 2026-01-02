"Резерв+" временно остановит работу: что нужно сделать

«Резерв+» временно не будет работать / © armyinform.com.ua

Реклама

В приложении для военнообязанных и резервистов «Резерв+» будут временно недоступны все услуги и функция обновления военно-учетного документа.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«3 января с 00:00 до 06:00 в реестре „Оберіг“ продлятся плановые технические работы. В настоящее время в приложении „Резерв+“ временно нельзя будет получить услуги или обновить „Резерв ID“, — говорится в сообщении.

Реклама

Работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

В Минобороны рекомендуют: чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране нажмите плюс и выберите «Загрузить PDF».

Напомним, в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Они охватят людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семьи, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.