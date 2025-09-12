- Дата публикации
"Резерв+" временно прекратит работу: Минобороны дало совет военнообязанным
В реестре «Обериг» будут проводить технические работы.
В субботу, 13 сентября, с полуночи до 6 часов утра в приложении «Резерв+» нельзя будет получить услуги или обновить документ.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Временная остановка связана с техническими работами в реестре «Обериг».
В оборонном ведомстве посоветовали военнообязанным на это время иметь при себе загруженную PDF-версию документа.
«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, советуем заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите „Загрузить PDF“, — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и работает приложение «Резерв+», в котором военнообязанные могут обновить свои данные, получить военно-учетный документ или посмотреть статус, в котором они находятся.
Сайт ТСН.ua вместе с адвокатом Мариной Бекало ранее объяснил, что означает статус «в розыске», как его проверить, снять или обжаловать.