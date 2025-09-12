"Резерв+" временно прекратит работу: Минобороны дало совет военнообязанным

Приложение "Резерв+"

В субботу, 13 сентября, с полуночи до 6 часов утра в приложении «Резерв+» нельзя будет получить услуги или обновить документ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Временная остановка связана с техническими работами в реестре «Обериг».

В оборонном ведомстве посоветовали военнообязанным на это время иметь при себе загруженную PDF-версию документа.

«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, советуем заблаговременно загрузить PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите „Загрузить PDF“, — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и работает приложение «Резерв+», в котором военнообязанные могут обновить свои данные, получить военно-учетный документ или посмотреть статус, в котором они находятся.

