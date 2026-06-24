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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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883
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«Резерв+» временно приостановил часть сервисов: какие услуги недоступны

В «Резерве+» временно приостановили ряд важных функций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Резерв+

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Сегодня, 24 июня, в мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу некоторых электронных услуг.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

«Временно приостановлены отдельные сервисы, нуждающиеся в подтверждении данных об инвалидности через другие государственные системы. Это сделано, чтобы не допустить ошибок в обработке заявлений из-за некорректного ответа реестров социальной сферы», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.

Временно могут быть недоступны:

  • подача заявления на отсрочку по основанию инвалидности;

  • обновление данных об инвалидности онлайн;

  • проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.

В Минобороны объяснили, что такое временное ограничение некоторых сервисов не влияет на уже существующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.

«После возобновления стабильного обмена данными услуги снова станут доступны в Резерв+», — отметили в сообщении.

Напомним, мы писали о том, что означает новая отметка ВОС 999 в «Резерв+», которая появилась у многих пользователей в приложении. Этот код соответствует положениям Приказа Минобороны №317 и Закона №27 «О воинской обязанности и военной службе».

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Дата публикации
Количество просмотров
883
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