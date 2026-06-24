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«Резерв+» временно приостановил часть сервисов: какие услуги недоступны
В «Резерве+» временно приостановили ряд важных функций.
Сегодня, 24 июня, в мобильном приложении «Резерв+» временно ограничили работу некоторых электронных услуг.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
«Временно приостановлены отдельные сервисы, нуждающиеся в подтверждении данных об инвалидности через другие государственные системы. Это сделано, чтобы не допустить ошибок в обработке заявлений из-за некорректного ответа реестров социальной сферы», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что из-за некорректных ответов и технических сбоев со стороны реестров социальной сферы возник риск неправильной обработки цифровых заявлений пользователей.
Временно могут быть недоступны:
подача заявления на отсрочку по основанию инвалидности;
обновление данных об инвалидности онлайн;
проверка соответствующих данных операторами ТЦК и СП.
В Минобороны объяснили, что такое временное ограничение некоторых сервисов не влияет на уже существующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.
«После возобновления стабильного обмена данными услуги снова станут доступны в Резерв+», — отметили в сообщении.
Напомним, мы писали о том, что означает новая отметка ВОС 999 в «Резерв+», которая появилась у многих пользователей в приложении. Этот код соответствует положениям Приказа Минобороны №317 и Закона №27 «О воинской обязанности и военной службе».