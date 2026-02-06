"Резерв+" временно приостановит работу: что нужно знать

Резерв+

В работе мобильного приложения «Резерв+» состоится временная пауза. В ночь на 7 февраля пользователи не смогут получить определенные услуги.

Об этом сообщило министерство обороны Украины.

Ограничение доступа связано с проведением плановых технических работ в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг». Именно из этого реестра приложение подтягивает актуальные данные о гражданах.

Согласно графику сбои в работе и полная недоступность сервисов ожидаются 7 февраля в период с 00:00 до 01:00.

Что делать пользователям

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в Министерстве обороны советуют позаботиться об оффлайн-доступе к информации.

«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию», — отметили в ведомстве.

Как скачать документ:

Зайдите в приложение «Резерв+».

На главном экране нажмите кнопку плюс или меню дополнительных действий.

Выберите «Загрузить PDF».

Сохраните файл в памяти телефона.

В Минобороны заверили, что неудобства будут кратковременными. Работы планируют завершить в 01:00, после чего все сервисы приложения и реестра «Оберіг» возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, в мобильном приложении «Резерв+» появилась новая функция — уведомление о отправке бумажной повестки по почте. В то же время никакие изменения в юридические правила оповещения не вносили: сообщение в приложении не считается надлежащим вручением повестки.

Как объясняла адвокат Дарья Тарасенко, порядок оповещения и дальше определяет постановление Кабмина №560. Функция в «Резерв+» является добровольной и по умолчанию выключена, а игнорирование такого извещения не влечет штрафов.

По ее словам, уведомление только информирует о том, что ТЦК направил бумажную повестку через «Укрпочту». Юридические последствия могут возникнуть только в случае надлежащего вручения или возврата повестки с соответствующими почтовыми отметками и неявки по вызову.