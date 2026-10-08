"Резерв+" заблокировал вход части украинцев: кого не пускает приложение

«Резерв+» / © Міністерство оборони

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Украинцы с модифицированными смартфонами больше не могут войти в приложение «Резерв+». В службе поддержки объяснили, что это не сбой: доступ специально заблокировали для телефонов с root-правами (правами администратора), чтобы лучше защитить личные данные пользователей.

Об этом сообщило издание «Новости.LIVE» со ссылкой на ответ чат-бота «Резерв+» в мессенджере Viber.

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Почему не работает «Резерв+» на телефоне: кого касается блокировки

Как отметили в службе поддержки, наличие root-доступа позволяет вмешиваться в системные файлы операционной системы, что создает критические уязвимости для угона или замены чувствительной информации военнообязанных.

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Поэтому систему обновили так, чтобы она автоматически распознавала модифицированные гаджеты и запрещала им доступ к базам данных. Такой шаг отвечает общей государственной тенденции к повышению киберзащиты, ранее уже имплементированной на портале и в приложении «Действие».

Владельцы попавшего под ограничения смартфона имеют несколько способов решения проблемы:

Полное удаление root-прав (Full Unroot): самый быстрый вариант — отменить права суперпользователя через те же утилиты, которыми они были получены (например, Magisk или SuperSU), выбрав соответствующую функцию в меню.

Использование другого гаджета: если модифицированное устройство требуется для специфических задач, авторизоваться в электронном кабинете можно с другого, не модифицированного смартфона или планшета.

Перепрошивка устройства: в сложных случаях, когда гаджет имеет кастомную прошивку и стандартный сброс прав не помогает, единственным решением является полная перепрошивка и возврат к заводским настройкам.

Кроме того, получить электронный военно-учетный документ с QR-кодом можно без использования мобильного приложения «Резерв+». Для этого достаточно авторизироваться на официальном портале «Действие» через веббраузер и заказать выписку из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Полученный таким образом, документ имеет аналогичную юридическую силу.

Стоит отметить, что модифицированный смартфон (в контексте операционных систем, таких как Android или iOS) — это гаджет, в котором владелец или разработчик изменил стандартное (заводское) программное обеспечение или получил полный доступ к системным файлам. Проще говоря, это устройство, с которого были сняты заводские ограничения производителя.

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Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, с появлением электронного военно-учетного документа старое приписное может показаться ненужной бумагой. Однако в ТЦК объяснили, почему спешить его выбрасывать все-таки не стоит.

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