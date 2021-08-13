Прежде всего была сохранена аутентичность - Игорь Терехов об открытии реконструированного ККЗ "Украина" Актуально

Прежде всего была сохранена аутентичность - Игорь Терехов об открытии реконструированного ККЗ "Украина" Актуально

12 августа в Харькове в саду им. Шевченко после реконструкции был открыт легендарный Киноконцертный зал "Украина", который с 1963 года является знаковым для многих поколений харьковчан местом культурного отдыха.

В ходе реконструкции особое внимание было уделено сохранению элементов зала, сделавших его узнаваемым и любимым жителями и гостями Харькова.

Об этом во время открытия ККЗ "Украина" заявил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов.

"Когда говорят, что это здание - памятник архитектуры, наверное, в это трудно поверить, потому что оно выглядит очень современно, - сказал Терехов. - Я уверен, что здесь пройдет еще множество концертов и городских мероприятий! Чтобы добиться такого результата, было затрачено много сил, научной и конструкторской мысли, применены неординарные строительные решения".

По словам и.о. городского головы, в ходе работ были сохранены шрифт букв на фасаде, мозаика и подсветка. Внутреннее помещение после реконструкции получило качественную акустику, способную удовлетворить даже самых искушенных ценителей музыки.

Киноконцертный зал "Украина" был спроектирован архитекторами Вадимом Васильевым, Юрием Плаксиевым, Владимиром Реусовым и инженером Львом Фридганом. Первый концерт на его сцене состоялся в 1963 году.

Предприятия и организации, принимавшие участие в восстановлении ККЗ "Украина", получили Благодарности городского головы. Обновленный ККЗ "Украина" исполнением своих хитов открыла группа ВИА "Синяя птица".

Напомним, недавно Игорь Терехов сообщил, что все парковые зоны Харькова будут объединены в единую сеть, соединенную пешеходными и велосипедными дорожками.

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