Режим "чеченца": под Черновцами жених устроил стрельбу на собственной свадьбе (видео)

Режим "чеченца": под Черновцами жених устроил стрельбу на собственной свадьбе (видео)

Мужчина начал стрелять в деревне.

В селе Нижние Петровцы Черновицкого района жених стрелял из автомата рядом с жилищами граждан.

Об этом сообщили у в полиции Черновицкой области.

Двигаясь на автомобиле BMW X-5, 27-летний жених несколько раз выстрелил из автоматического карабина в воздух. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские установили также и владельца оружия - 33-летнего односельчанина и товарища жениха. Дополнительно сотрудники полиции выяснили, что кроме зафиксированного на видео карабина, мужчине принадлежат еще три единицы нарезного оружия.

Полицейские изъяли у них оружие, автомобили, патроны, мобильные средства видеофиксации стрельбы и другие вещественные доказательства причастности к нарушению действующего законодательства. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Следователи полиции сообщили 27-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 296 (хулиганство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия и незаконное обращение с ним подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование и решают вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.

Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

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